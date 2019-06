Rapporto Unicef: 800 donne al giorno muoiono ancora di parto

Ogni giorno nel mondo oltre 800 donne "muoiono ancora per complicazioni legate alla gravidanza". Il dato emerge dal nuovo rapporto Unicef sulla salute materna, secondo il quale i costi delle cure prenatali e dei servizi per il parto possono dissuadere le donne in gravidanza dal cercare cure mediche, soprattutto in Africa, Asia, America Latina e Caraibi, mettendo in pericolo la vita delle madri e dei loro bambini.