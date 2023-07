Rapporti Ue-Cina, salta la missione di Borrell a Pechino

Prevista per rafforzare i rapporti Ue-Cina, la visita di Joseph Borrell a Pechino è stata annullata.

L'Alto rappresentante Ue sarebbe dovuto arrivare in estremo Oriente per portare avanti il "dialogo strategico" bilaterale. Già ad aprile un suo viaggio in Cina era saltato a causa del Covid. Questa volta i motivi sono legati al fatto che "per le autorità cinesi le date fissate non erano più praticabili", si legge in una nota.