Qatargate, gli inquirenti: un gruppo molto ampio dedito alla corruzione

Nell'indagine della magistratura belga sul Qatargate sarebbe stato individuato un gruppo "indeterminato e molto ampio" dedito alla consumazione di fatti "di corruzione, operante all'interno di strutture europee con o senza legami con l'Unione europea".

Fatti di corruzione legati a "ingenti somme di denaro" in cambio della "propria attività". E' quanto emerge dal decreto della Procura di Milano con il quale, su delega del giudice istruttore di Bruxelles, è stata effettuata una serie di perquisizioni, tra cui una nell'abitazione di famiglia dell'ex eurodeputato Antonio Panzeri, e una in quella del suo ex collaboratore Francesco Giorgi.