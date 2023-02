Qatargate, fermato l'eurodeputato belga Marc Tarabella | Lui alla polizia: "Finalmente, vi aspetto da due mesi"

Secondo quanto ricostruito dal quotidiano belga Le Soir, Tarabella è stato prelevato dalla sua abitazione per venire interrogato negli uffici della procura federale di Bruxelles.

Gli investigatori belgi hanno effettuato diverse perquisizioni concentrandosi sulla cassaforte di una banca situata a Liegi appartenente all'eurodeputato e in alcuni uffici del municipio di Anthisnes, del quale il politico belga è borgomastro.

In Belgio diversi europarlamentari sono stati accusati di aver preso denaro dal Qatar e dal Marocco per dare il loro sostegno politico per migliorare l'immagine dei due Paesi agli occhi della comunità internazionale.