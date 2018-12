Pyongyang: "Nuove sanzioni Usa possono bloccare denuclearizzazione"

La Corea del Nord ha protestato per le ultime sanzioni imposte dagli Usa a Pyongyang, affermando che possono "bloccare per sempre il cammino della denuclearizzazione nella penisola coreana". In un comunicato diffuso dall'agenzia Kcna, il governo nordcoreano ha espresso "shock e indignazione" per le sanzioni, accusando l'amministrazione americana di volere "riportare indietro le relazioni bilaterali".