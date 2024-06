Per la Russia non importa chi vincerà le elezioni negli Usa e Mosca non ha mai avuto "una relazione speciale con Donald Trump". Tuttavia, nei suoi confronti c'è una "persecuzione giudiziaria". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, spiegando che nulla cambierà davvero nelle relazioni tra Stati uniti e Russia dopo le presidenziali americane e che Mosca lavorerà con qualsiasi presidente verrà eletto.