Putin: "Rapporto con Usa è al punto più basso degli ultimi anni"

Nbc News

I rapporti fra Stati Uniti e Russia sono al "punto più basso da anni". Lo afferma il presidente russo, Vladimir Putin, in un'intervista a Nbc di cui sono stati diffusi gli estratti. Putin ha parlato di Donald Trump definendolo come un "individuo straordinario, un individuo di talento". Joe Biden, per Putin, è "radicalmente opposto, un politico di carriera".