Putin: "Pronti a non prolungare trattato su riduzione del nucleare"

"La Russia è pronta a non prolungare il trattato sulla riduzione delle armi di distruzione di massa". Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, sottolineando che il Paese "ha armamenti idonei a garantire la sicurezza nazionale". Putin ha poi aggiunto che "se nessuno vuole estendere il New Start, ebbene, noi non lo faremo". L'accordo per la riduzione delle armi di distruzione di massa termina il 5 febbraio 2021.