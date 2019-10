Putin: missili Usa dislocati in Asia capaci di colpire la Russia 

I missili a raggio corto e intermedio che gli Usa pianificano di dislocare in Asia sono in grado di colpire il territorio russo. Lo ha detto Vladimir Putin, sottolineando che Mosca non è felice per come si sta evolvendo la situazione. Putin ha anche precisato che riprenderà lo sviluppo da parte russa di questi missili dato che gli Stati Uniti lo stanno facendo.