Putin: "La flotta russa è in grado di sferrare attacchi letali"

ansa

La flotta marina russa è in grado di sferrare "attacchi letali" contro obiettivi nemici sottomarini e aerei. Lo ha assicurato il presidente russo, Vladimir Putin, qualche giorno dopo l'annuncio di test di nuove armi avanzate, alcune delle quali provengono da un arsenale descritto come "invincibile". "Possiamo rilevare nemici sott'acqua, in superficie o in aria e prenderli di mira", ha sottolineato il capo del Cremlino.