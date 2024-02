Putin: "L'Italia ci è sempre stata vicina, da voi come a casa" | "Abbiamo alleati anche in Paesi a noi ostili"

Così il leader russo risponde a una domanda di una studentessa italiana dell'università di Mosca sui rapporti tra i due Paesi. Putin, inoltre, sottolinea come la Russia abbia "sempre più sostenitori nel mondo, soprattutto quando si tratta di valori tradizionali e anche nei Paesi cosiddetti ostili esiste una rete di sicurezza per questi valori tradizionali, che si è rivelata abbastanza ampia, affidabile e abbiamo anche molti alleati lì".

Per Vladimir Putin (che a dicembre ha annunciato la sua ricandidatura alle presidenziali) "l'Italia ci è sempre stata vicina, ricordo come stato accolto da voi, mi sono sempre sentito a casa".

Tgcom24

"I compiti che i malvagi si erano prefissati in termini di isolamento della Russia sono andati in pezzi - aggiunge Vladimir Putin durante la sessione plenaria del forum dell'Agenzia per le iniziative strategiche -. Questo è chiaro infatti vediamo che ora ne parlano sempre meno".