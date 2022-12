Putin: "Cresce la minaccia di una guerra nucleare"

Vladimir Putin ha dichiarato che "la minaccia di una guerra nucleare sta crescendo".

Il presidente russo ha aggiunto: "Non siamo impazziti. Sappiamo cosa sono le armi nucleari, abbiamo questi mezzi che si trovano in uno stadio più sviluppato e moderno di qualsiasi altro Paese al mondo. Ma non abbiamo intenzione di agitare queste armi come un rasoio davanti a tutto il mondo. Si tratta di un fattore di deterrenza". Il capo del Cremlino ha poi affermato che Mosca considera le armi nucleari come uno "strumento di difesa" per rispondere a un eventuale attacco.