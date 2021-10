Putin: "Cina non ha bisogno di usare la forza con Taiwan"

Afp

Secondo Vladimir Putin la Cina "non ha bisogno di usare la forza" per la desiderata "riunificazione" con Taiwan. In una intervista alla Cnbc il presidente russo ha citato i recenti commenti di Xi Jinping che suggeriscono la possibilità di una riunificazione pacifica. "La Cina è un'economia potente e in grado di realizzare i suoi obiettivi nazionali. Non vedo alcuna minaccia", ha aggiunto.