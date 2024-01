Putin: "Attacchi più intensi contro Kiev, li spazzeremo via"

Vladimir Putin dice ai soldati russi che "l'Ucraina sta finendo le attrezzature militari e noi ne aumenteremo la produzione".

Quindi avverte: "La situazione sul campo di battaglia, in Ucraina, sta cambiando, gli attacchi si intensificano, il nemico viene spazzato via". E ancora: "Ci vogliono intimidire e creare incertezza con attacchi terroristici come a Belgorod, un attacco contro la popolazione civile. Il nemico sta lentamente implodendo".