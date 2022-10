Putin: "Non useremo l'arma nucleare in Ucraina"

Putin non ha intenzione di utilizzare un'arma nucleare in Ucraina.

Lo ha detto il presidente russo intervenendo alla conferenza del Club Valdai a Mosca. "Non abbiamo bisogno di usare un'arma nucleare in Ucraina - ha speigato - non avrebbe senso, né politicamente né militarmente". In un documento strategico, il Pentagono ha, invece, svelato di voler utilizzare il loro arsenale nucleare come deterrenza da "tutte le forme di attacco strategico", compresi quelle con armi convenzionali.