Putin a Macron: "Ancora aperti al dialogo con Kiev"

La Russia è "ancora aperta al dialogo" con l'Ucraina.

Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nella telefonata con Emmanuel Macron, secondo quanto riferisce il Cremlino. Kiev "non è pronta per negoziati seri", ha spiegato Putin accusando i "Paesi Ue di ignorare i crimini di guerra delle forze ucraine e i loro bombardamenti sulle città e i villaggi del Donbass". Il colloquio è durato oltre due ore. I due leader non si sentivano dal 29 marzo, prima del massacro di Bucha.