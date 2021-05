Proteste in Colombia, Ong denunciano almeno 379 "desaparecidos"

ansa

Almeno 379 persone sarebbero scomparse in Colombia dal 28 aprile, giorno dell'inizio degli scioperi contro la riforma fiscale voluta dal governo e poi ritirata. Lo denuncia un gruppo di 26 organizzazioni non governative colombiane. In un rapporto, consegnato a Bogotà all'Ufficio del difensore civico, si parla di 471 "desaparecidos". Di questi, 92 sono poi stati localizzati.