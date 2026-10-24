Proteste in Francia, ministro dell'Interno: "A metà giornata effettuati 135 fermi"

Il ministro dell'Interno, Laurent Nunez, ha riferito che a metà giornata le forze dell'ordine hanno effettuato "135 fermi", mentre nelle piazze erano presenti 35mila manifestanti (rispetto ai 60mila della settimana precedente). Alle 13 sono state registrate, ha aggiunto il ministro, "136 manifestazioni contro le 264 registrate alla stessa ora il 17 ottobre". Nunez ha sottolineato che non è stato registrato "alcun incidente grave al momento", ma le "direttive di fermezza rimangono invariate" e ha anche riferito di numerosi controlli con perquisizioni in tutte le grandi città e lungo le principali arterie stradali.