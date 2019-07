Proteste a Hong Kong, scontri tra manifestanti e polizia: ci sono feriti

Diverse persone sono rimaste ferite a Hong Kong negli scontri tra la polizia e i dimostranti che protestano contro il governo e la legge sull' estradizione verso la Cina. Migliaia di manifestati sono scesi di nuovo in piazza, sfidando il divieto della polizia dopo la maxi protesta di venerdì all'aeroporto internazionale della metropoli. Gli agenti hanno utilizzato gas lacrimogeni e proiettili di gomma contro gli attivisti.

Oltre 200 manifestanti hanno usato gli ombrelli per proteggersi dall'attacco delle forze dell'ordine. Queste ultime hanno usato la forza per disperdere un gruppo di manifestanti che aveva presidiato la stazione della metro, rifiutandosi di lasciare la zona.



Indossando caschi e imbracciando i manganelli, i poliziotti sono intervenuti nella stazione di Yuen Long dove un centinaio di dimostranti si era rifugiato per proteggersi dai lacrimogeni. Alcuni agenti hanno lanciato i manganelli contro gli oppositori, spingendoli a scappare. Sul posto sono visibili le tracce di sangue.