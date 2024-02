Protesta dei trattori, in Belgio bloccato il confine con l'Olanda

Dopo il giovedì nero dell'assedio a Bruxelles, la protesta dei trattori in Belgio si sposta al confine con l'Olanda.

Nelle Fiandre vengono segnalati blocchi sulla A12, sulla E19 e sulla E34. Diversi caselli autostradali nei Paesi Bassi sono chiusi in entrata e in uscita. Le autorità olandesi consigliano ai cittadini che devono recarsi in Belgio di posticipare il viaggio. La situazione è invece rientrata a Bruxelles, dove è tornata la calma dopo le proteste inscenate dai 1.300 trattori presenti giovedì.