Protesta agricoltori in Francia e Belgio, i trattori bloccano le strade intorno a Parigi e Bruxelles

Gli agricoltori di diversi Paesi Ue stanno esercitando pressioni sui rispettivi governi affinché rispondano alle loro richieste per una migliore remunerazione dei loro prodotti, meno burocrazia e protezione contro le importazioni a basso costo.

La protesta in Francia

Per alcuni giorni, gli agricoltori francesi hanno attuato blocchi in diverse strade e autostrade e nel porto di Calais. L’associazione Fnsea ha annunciato che l’assedio di Parigi durerà per almeno cinque giorni, mentre il governo sta dispiegando non solo ingenti forze di polizia, ma anche l’esercito, con blindati ed elicotteri. "Saranno posti sotto assedio" anche gli aeroporti di Roissy-Charles de Gaulle e Orly. Sono previsti otto punti di blocco sulle principali autostrade. Al momento, diverse decine di trattori hanno superato il casello di Saint-Arnoult a Yvelines: un pedaggio simbolico perché costituisce una porta d'accesso all'Ile-de-France. I contadini si dirigono verso Parigi, con l'intenzione di bloccare anche il mercato internazionale di Rungis, situato a soli 8 chilometri a sud della capitale francese, dove li aspettano i blindati della gendarmeria. Questo mercato di interesse nazionale, situato nella Val-de-Marne, è un luogo importante per lo scambio di prodotti alimentari.