Processo a Trump per Stormy Daniels, pena rinviata a dopo le elezioni

Il giudice Juan Merchan ha rinviato al 26 novembre, dopo le elezioni presidenziali Usa 2024, la sentenza di pena per Donald Trump nel processo per i pagamenti in nero alla pornostar Stormy Daniels. Inizialmente la data era stata fissata il 18 settembre. Il tycoon, condannato per tutti i 34 capi di imputazione relativi alla falsificazione della contabilità aziendale per coprire il pagamento a Daniels, rischia fino a quattro anni di carcere.