Processo Trump, l'accusa: "Piano criminale per manipolare le elezioni del 2016" | La difesa: "Nulla di male nell'influenzare il voto"

Al processo Trump, l'accusa afferma che l'ex presidente Usa "ha orchestrato un piano per manipolare le elezioni del 2016" e la difesa replica: "Donald Trump è innocente".

"Questo caso riguarda un’associazione a delinquere", ha detto il procuratore Matthew Colangelo a New York, spiegando che nel 2015, quando annuncia la sua candidatura, l'esponente repubblicano organizza, con il suo avvocato Michael Cohen e l'editore del National Enquirer David Pecker, "una cospirazione per influenzare le presidenziali nascondendo informazioni negative". Nella cospirazione sarebbero compresi anche i pagamenti alla pornostar Stormy Daniel perché non rivelasse una sua vecchia relazione con il magnate.