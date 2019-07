Privacy, Facebook patteggia con gli Usa: multa da 5 miliardi di dollari

Come atteso, l'annuncio è stato dato prima della trimestrale del social network. L'inchiesta delle autorità era iniziata nel marzo 2018, dopo lo scoppio dello scandalo di Cambridge Analytica, la società accusata di aver "impropriamente condiviso", grazie a Facebook, i dati di 87 milioni di utenti del social network.



"Dopo mesi di trattative - spiega Facebook - abbiamo raggiunto un accordo con la Ftc che offre un nuovo ampio contesto normativo per la tutela della privacy. L'accordo richiederà un cambio fondamentale nelle modalità con cui approcciamo il nostro lavoro. Segnerà una forte svolta verso la privacy". "La responsabilità richiesta da questo accordo va al di là di quanto previsto dalla legge e ci auguriamo sia un modello per l'industria", mette in evidenza il colosso, precisando che "andando avanti l'approccio della società alla privacy sarà parallelo a quello usato per i controlli finanziari, con un processo rigoroso e certificazioni per assicurare che i controlli stanno funzionando".



Il titolo pesante a Wall Street - Il presidente della Ftc, Joe Simons, ha sottolineato che "nonostante le ripetute promesse ai suoi utenti in tutto il mondo di poter controllare il modo in cui le loro informazioni personali sono condivise, Facebook ha minato le scelte dei consumatori". Dopo l'annuncio della maxi multa, il titolo è crollato nelle contrattazioni che precedono l'apertura di Wall Street, arrivando a segnare un -2,34%.