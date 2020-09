Principe Carlo: crisi climatica più catastrofica della pandemia

Per il principe Carlo d'Inghilterra la crisi legata ai cambiamenti climatici avrà un impatto maggiore di quella dovuta al coronavirus. "Senza un'azione decisa ed immediata, di una dimensione mai vista finora, perderemo questa opportunità di 'resettare' tutto, in favore di un futuro più sostenibile ed inclusivo", ha detto Carlo in un messaggio per l'apertura della Climate Week di New York.