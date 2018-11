Giunto al confine con gli Usa il primo gruppo della "carovana dei migranti"

Un primo gruppo di migranti partiti con la carovana dall'Honduras è arrivato al confine tra Messico e Stati Uniti, nella località di Tijuana, poco a sud di San Diego, in California. Si tratta di oltre 300 persone, molte delle quali appartengono alla comunità Lgbt e cercano asilo negli Usa perché discriminati e perseguitati nei Paesi di origine. Sarebbero arrivati alla frontiera con dei bus finanziati da alcune organizzazioni americane.

"Siamo stati discriminati anche all'interno della carovana", denunciano alcuni dei migranti arrivati a Tijuana e che ora in attesa degli eventi sono ospitati in una casa rifugio. Il grosso della carovana è invece ancora lontano dal confine con gli Stati Uniti, nelle zone di Guadalajara e Culiacan, nel Messico occidentale. Intanto gli agenti federali Usa che vigilano sui confini hanno chiuso per precauzione alcune strade e hanno rafforzato le difese con filo spinato, barriere e transenne.