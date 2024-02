Primarie Usa, Haley: "Non lascio la corsa, Trump un disastro"

Alle primarie repubblicane Usa Nikki Haley, la rivale di Donald Trump, ribadisce la sua determinazione ad andare avanti nella sua campagna elettorale.

"Molti sono venuti qui per vedere se lasciavo la corsa alla Casa Bianca ma non lascio", ha assicurato in un discorso in South Carolina. Haley ha definito l'ex presidente un "disastro. Non ho paura della vendetta di Trump. Non voglio nulla da lui". La candidata è però indietro nei sondaggi in South Carolina, dove si terranno sabato le primarie.