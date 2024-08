Presidenziali Usa, sondaggio Wp: Harris al 49%, Trump al 45%

Arriva un nuovo sondaggio a favore di Kamala Harris nella corsa verso la Casa Bianca: secondo una rilevazione Washington Post-Abc News-Ipsos sul voto nazionale, la candidata dem alle presidenziali Usa è in vantaggio con il 49% delle preferenze contro il 45% di Trump, mentre includendo candidati terzi è al 47% contro il 44% dell'ex presidente, con Robert F. Kennedy Jr al 5%. All'inizio di luglio, il tycoon era al 43%, Biden al 42% e Kennedy al 9%. Considerando il margine di errore in questo sondaggio, che verifica solo il sostegno nazionale, il vantaggio di Harris tra gli elettori registrati non viene però considerato statisticamente significativo.