Premio Nobel Iran: commemorare Raisi all'Onu è celebrare il patibolo

"Il giorno della cerimonia commemorativa che l'Onu terrà per il presidente Ebrahim Raisi sarà il giorno della celebrazione dei patiboli, delle esecuzioni e dei massacri del popolo iraniano".

Lo ha dichiarato la vincitrice del Premio Nobel per la Pace 2023 e attivista per i diritti umani e delle donne Narges Mohammadi, in un messaggio dalla prigione di Evin, in vista della cerimonia commemorativa di giovedì al Palazzo di Vetro per Raisi e il ministro degli Esteri Hossein Amirabdollahian, morti in un incidente in elicottero il 19 maggio. La scelta dell'Onu è stata duramente criticata anche da altri noti attivisti iraniani.