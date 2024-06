La premier danese Mette Fredriksen ha postato un cuore rosso sul suo profilo Instagram, mandando un messaggio a tutti coloro che l'hanno contattata in seguito all'attacco subito in strada a Copenhagen. "Grazie per i tantissimi messaggi di supporto e incoraggiamento. Sono estremamente commossa", ha scritto. "Sono rattristata e scossa per l'incidente, ma sto bene".