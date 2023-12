Praga, sparatoria all'interno dell'Università: almeno 11 morti e 24 feriti, ucciso l'attentatore

Una sparatoria è avvenuta nella sede dell'Università di Praga in piazza Jana Palacha, nella città vecchia.

Lo ha reso noto la polizia della Repubblica Ceca, aggiungendo che almeno 11 persone sono morte e altre 24 sono rimaste ferite. L'attentatore è stato ucciso. Gli agenti sono intervenuti in massa e l'intera piazza e l'area circostante sono state completamente chiuse e l'edificio evacuato. I cittadini "sono invitati a non rimanere nelle vicinanze e a non uscire di casa". Alcuni studenti si sono rifugiati sul cornicione del tetto dell'edificio.