Portogallo, deraglia un treno a Soure: due morti e sette feriti

Due persone sono morte e sette sono rimaste gravemente ferite nel deragliamento di un treno passeggeri vicino a Soure, in Portogallo. Lo ha reso noto la protezione civile locale. Il convoglio, che trasportava circa 280 passeggeri, è deragliato dopo essersi scontrato con un veicolo per la manutenzione. Il treno ad alta velocità Alfa Pendular collegava Lisbona a Braga, nel nord del Paese, passando per Coimbra e Porto.