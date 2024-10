Due persone fermate a Portland con una borsa con la scritta "non è piena di droghe" ma all'interno c'era di tutto

L'uomo è stato accusato di traffico di metanfetamine, possesso illegale di metanfetamine, uso non autorizzato di un veicolo e possesso di un veicolo rubato. Per Mia Baggenstos invece i procuratori hanno deciso di non incriminarla. La polizia di Portland ha condiviso la vicenda tramite un post su X (ex Twitter), sottolineando l'ironia della sorte.