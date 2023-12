Polonia, Morawiecki non ottiene la fiducia in Parlamento: Tusk eletto premier

Le tappe

La nomina di Tusk giunge quasi due mesi dopo le elezioni. La maggioranza parlamentare era stata vinta da una coalizione di partiti, facenti capo a Tusk, che vanno dalla sinistra ai conservatori moderati; i partiti si erano presentati con liste separate, ma avevano promesso di lavorare insieme sotto la guida di Tusk per ripristinare gli standard democratici e migliorare i legami con gli alleati. Il presidente polacco Andrzej Duda, tuttavia, aveva affidato l'incarico al conservatore Mateusz Morawiecki, leader del partito Diritto e giustizia (PiS), che era risultato primo partito alle urne. Morawiecki, però, non ha ottenuto il voto di fiducia in Parlamento e la sua bocciatura ha spianato appunto la strada affinché la maggioranza parlamentare votasse per Tusk premier.