Polonia, auto travolge i pedoni a Stettino: 17 feriti, arrestato il conducente | Polizia: "Non è un atto terroristico"

Nella città di Stettino, in Polonia, un'auto è finita contro la folla, travolgendo diversi pedoni.

Le autorità locali riferiscono di almeno 17 feriti, tre dei quali sono minorenni. Il conducente della vettura, un 33enne polacco, è stato arrestato. Lo ha reso noto il prefetto della regione, Adam Rudawski, specificando inoltre che tra i 17 feriti ci sono "tre minori e due in condizioni gravi". "Non è stato un atto terroristico", ha detto il portavoce della polizia. L'incidente è avvenuto in piazza Rodla: l'auto, dopo aver travolto i passanti si è schiantata contro altri tre veicoli.