Elezioni Polonia, exit poll: alleanza Tusk vince le amministrative

I partiti democratici in Polonia hanno vinto le elezioni amministrative con il 31,7% di voti per Coalizione civica (Ko, partito del premier Donald Tusk), il 13,5% della Terza via (partito Polonia 2050 di Szymon Holownia e Partito contadino di Wladyslaw Kosiniak-Kamysz) e 6,8% della Sinistra.

E' quello che ha rivelato il primo exit poll svolto nel Paese, che rende conto dei risultati dei consigli regionali. Il partito Pis di Jaroslaw Kaczynski, che corre da solo, ha registrato il 33,7%. Il sondaggio del Ipsos è fatto sulla base di 970 su oltre 31 mila seggi e rispecchia solo il risultato per i consigli regionali.