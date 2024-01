Politiche Ue, anche agricoltori belgi si mobilitano: blocchi ai confini

Contro le politiche Ue anche in Belgio cresce la rabbia degli agricoltori.

I coltivatori valloni sono scesi in strada con i trattori per bloccare le frontiere. Diversi i raduni a Battice, a circa trenta chilometri dalla Germania, e nella città di Aubange, al confine sud-orientale con la Francia e il Lussemburgo. I contadini chiedono "prezzi equi per la loro produzione e norme più adatte alla realtà". Negli ultimi giorni diverse proteste si sono registrate in Francia, Germania e Olanda.