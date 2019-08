Polemiche in Cina su Versace: nelle magliette Hong Kong segnato indipendente

Le due città vengono presentate, infatti, come indipendenti e questo ha fatto infuriare i cittadini cinesi. Dopo la bufera che si è scatenata sui social, l'attrice Yank Mi ha comunicato di aver interrotto la collaborazione con Versace. L'azienda è corsa subito ai ripari ritirando la merce dagli scaffali e presentando scuse ufficiali da parte della stessa Donatella Versace. "Mi dispiace profondamente per lo sfortunato errore - scrive la stilista su Facebook - non ho mai voluto mancare di rispetto alla sovranità nazionale cinese ed è per questo che ho voluto chiedere personalmente scusa per tale imprecisione e per ogni problema causato".