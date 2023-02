Pixie Curties, imprenditrice da 200mila euro al mese va "in pensione" a 11 anni

Nel maggio 2022 la sua linea di fermagli ha generato entrate stellari in pochissimi giorni di vendite. Ora questa giovane influencer di Sydney vuole prendersi una pausa per studiare

Nel maggio 2022, la sua linea di fermagli ha generato entrate per 200.000 dollari solo nel primo mese di vendite in Australia. Ora questa giovane influencer e imprenditrice di Sydney, a soli undici anni, può già prendersi una bella pausa e tornare a fare la bambina. La mamma: "Deve concentrarsi sullo studio".

Gli affari - Pixie ha ereditato il fiuto per gli affari dalla famiglia, che vive a Sidney in una villa da 6,6 milioni di dollari. Tra le attività che possiede la madre Roxy ci sono un'agenzia per giovani talenti e un noto marchio di abbigliamento. Nel maggio 2022, la linea di fermagli di Pixie ha generato entrate per 200.000 dollari solo nel primo mese di vendite in Australia, e la bambina è anche la proprietaria di una Mercedes da oltre 50mila dollari (che non può gidare), regalo di sua madre.

L'interruzione - Già nel 2021 la madre aveva spiegato che Pixie avrebbe potuto andare in pensione a 15 anni con un patrimonio di oltre un milione di dollari. La giovane imprenditrice, però, sembra non voler aspettare ancora così tanti anni. E ha annunciato di volersi ritirare gradualmente dalla sua attività online già a partire dalle prossime settimane.La madre di Pixie e sua manager ha annunciato in un'intervista su News.com.au che la ragazzina andrà in "semi-pensione" per "rifocalizzare" le sue priorità: "Pixie ha deciso di appendere le scarpette al chiodo e concentrarsi sul suo imminente ingresso al liceo". L'interruzione avverrà nei prossimi mesi, ma lo shop online Pixie's Pix resterà aperto: "Tornerà com'era in origine, e continueremo a gestirlo insieme ma con molta meno pressione per Pixie".