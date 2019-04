Più verde e più equa: è così che i cittadini vorrebbero l'Ue tra 5 anni

In Italia, l’immigrazione scende al quarto posto, superata dall’occupazione. L’occupazione raggiunge il 49% dei voti tra i ragazzi tra i 18 e i 34 anni in Italia, contro una media del 29% per questa fascia d’età nei cinque Paesi coinvolti nella consultazione.



"Le richieste degli utenti di Change.org al prossimo Parlamento europeo ci offrono una preziosa panoramica su ciò che unisce i cittadini europei in tutti i paesi, nonostante le differenze nazionali - commenta Paula Peters, Vicepresidente per l'Europa di Change.org - "Le risposte sono coerenti con le più importanti campagne europee su Change.org degli ultimi anni. Le campagne che mirano a proteggere l'ambiente, come quella per vietare le bottiglie di plastica usa e getta o per porre fine allo spreco del cibo, hanno raccolto milioni di firme ", afferma Peters.



Italia - La protezione dell’ambiente è prima classificata per gli italiani, con il 75,2% delle preferenze, seguita da una maggiore uguaglianza economica e fiscale (56,7%). Al terzo posto, tuttavia, a differenza di quanto emerso a livello europeo, nel nostro Paese si posiziona il tema dell’occupazione (50,6%), che supera quello dell’immigrazione di 7,4 punti percentuali. La protezione dell'ambiente è percepita come particolarmente importante per i giovani europei: oltre il 79% dei rispondenti tra i 18 e i 34 anni lo seleziona come massima priorità. In Italia, le percentuali sul tema sono state simili in questa fascia d’età, anche se i giovani italiani risultano molto più preoccupati del tema occupazionale rispetto ai loro coetanei europei.



Intenzione di voto - L'intenzione di voto alle prossime elezioni europee sembra essere alta per gli intervistati del sondaggio: l'84% afferma di avere in programma di votare alle elezioni. L'intenzione di voto più alta è visibile in Germania (92%) - la più bassa in Polonia (70%). L'età sembra essere un fattore rilevante: l'intenzione di voto è più bassa per i più giovani (70% in media per gli intervistati tra i 18 ei 24 anni) rispetto agli anziani (oltre il 90% delle persone sopra i 55 anni ha dichiarato che voterà). L’Italia risulta essere in linea con tendenze riscontrate a livello europeo su entrambi questi aspetti.



L'indagine tocca anche l’aspetto della percezione dell'impatto che l'Ue ha avuto nei paesi degli intervistati. Il 40% di questi ritiene che sia stato in media positivo o estremamente positivo, mentre il 23% ritiene che sia stato neutro e il 36% lo percepisce come negativo o estremamente negativo. In Italia, la percezioni negative o molto negative superano quelle positive o molto positive (40,9% contro il 35,7% rispettivamente). Tra i cittadini dei cinque Paesi coinvolti, gli spagnoli sembrano essere i più positivi (il 58% dei rispondenti considera l'impatto dell’UE positivo o molto positivo) e i francesi sembrano essere i più negativi (il 48% ritiene che l'impatto dell'Ue nel proprio Paese sia stato negativo o molto negativo).