Piogge intense in Cina, allarme per esondazioni di fiumi e di laghi

Il ministero delle Risorse idriche cinese ha dichiarato che nel Paese sono attese a luglio e agosto frequenti esondazioni di fiumi e laghi a causa delle forti piogge, e che per questo è necessaria un'alta vigilanza. "Dall'inizio di giugno sono esondati 250 corsi d'acqua in tutto il Paese", fanno sapere dal ministero. Nell'Hunan, in Cina centrale, è allarme anche per una possibile esondazione del lago Dongting.