Nella maxi-protesta dei trattori contro l'Europa a Bruxelles, gli agricoltori radunati nel parco di Laeken hanno dato il via a un fitto lancio di petardi per dire "no a Ursula von der Leyen e al Green Deal". La manifestazione è guidata dall'associazione agricola olandese Farmers Defence Force e la contestazione all'esecutivo Ue è entrata nel vivo con gli interventi sul palco degli ultranazionalisti fiamminghi, dei conservatori polacchi e degli spagnoli vicini a Vox.