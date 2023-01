Perù proteste, tensioni a Lima e in altre 31 province

In Perù si è svolta la prima giornata di proteste antigovernative e di sciopero a tempo indeterminato indetta da movimenti sociali, soprattutto nel centro sud del Paese.

Il ministro della Difesa, Jorge Chávez, ha dichiarato che "non ci sono state vittime né feriti", aggiungendo che "la più alta adesione alla mobilitazione è avvenuta nelle regioni di Puno e Cusco". In particolare a Lima la situazione ha avuto momenti di tensione quando le forze dell'ordine hanno fatto uso di lacrimogeni e sfollagente per disperdere un corteo che stava avvicinandosi alla sede del Parlamento.