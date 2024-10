L'ex presidente del Perù (dal 2001 al 2006), Alejandro Toledo, accusato di aver ricevuto 32,36 milioni di euro (35 milioni di dollari) in tangenti da una multinazionale brasiliana in cambio degli appalti nelle sezioni 2 e 3 dell'Autostrada Interoceanica Sud, è stato condannato a un totale di 20 anni di reclusione per collusione (nove anni) e per riciclaggio di denaro (11 anni e sei mesi). L'Autostrada Interoceanica Sud collega Brasile e Perù, ed è stata completata nel 2013.