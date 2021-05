Perù, esercito: "Quattordici persone uccise da Sendero Luminoso"

Afp

Il Comando congiunto delle Forze armate del Perù ha reso noto che "l'organizzazione terroristica Sendero Luminoso, guidata dal terrorista Víctor Quispe Palomino (c) 'Jose'', in un atto genocida, ha ucciso nella notte del 23 maggio 14 persone ancora non identificate, tra cui due bambini". Il massacro è avvenuto in una delle principali zone di coltivazione della coca del Paese.