Perù, elicottero militare precipita in un fiume: 5 morti e 2 dispersi

Un elicottero delle forze armate peruviane è precipitato in un fiume nella regione di Cusco, con un bilancio di almeno 5 militari morti, 2 dispersi e 5 superstiti. Secondo un comunicato militare, l'incidente è avvenuto in mattinata mentre il velivolo era impegnato in un'operazione antidroga, e sarebbe stato causato da un guasto meccanico.