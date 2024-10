Pyongyang: la Corea del Sud è ufficialmente uno Stato ostile

La scorsa settimana il Nord ha tenuto una sessione parlamentare dedicata alle modifiche costituzionali per recepire le richieste del leader Kim Jong-un: il dispaccio della Kcna non ha fornito ulteriori dettagli sulle variazioni apportate. In precedenza, in base a un accordo intercoreano del 1991, i rapporti tra il Nord e il Sud erano definite come una "relazione speciale", parte di un processo mirato all'eventuale riunificazione, non come relazioni tra stati.