Pena di morte in Usa, boia non trova la vena: sospesa un'esecuzione in Idaho

Non è la prima volta che accade, alcuni Stati valutano alternative: l’uomo era stato condannato per almeno cinque omicidi

Dopo il caso dell'Alabama di due anni, fa un'altra esecuzione è stata annullata dopo che il boia non sono riusciti per 8 volte a trovare la vena del condannato in cui iniettare il Pentobarbital, un potente barbiturico dall’azione rapida in grado di provocare la morte nel giro di pochi minuti.

Rimandata l'iniezione letale Il direttore del Dipartimento penitenziario dell'Idaho Josh Tewalt ha interrotto l'esecuzione intorno alle 11, circa un'ora dopo l'inizio previsto dichiarando che era "impossibile procedere". Tewalt si è consultato con il leader dell’equipe medica che ha dichiarato di non riuscire a trovare un accesso venoso.

"Il sig. Creech verrà riportato nella sua cella e i testimoni verranno scortati fuori dalla struttura. Di conseguenza, la condanna a morte scadrà”, si legge nel comunicato della struttura carceraria, riportato dalla CNN. “Lo Stato valuterà i prossimi passi”. L'esecuzione di Creech è stata interrotta poche ore prima che il Texas giustiziasse nel braccio della morte un altro detenuto, Ivan Cantu, accusato di due omicidi che sostiene di non aver commesso. Secondo il Death Penalty Information Center, a partire da mercoledì sono previste almeno altre sei esecuzioni per quest'anno in tre dei 27 stati con governo federale che prevedono la pena di morte.