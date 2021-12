Pechino 2022, Cina: boicottaggio Usa è una farsa politica

Ansa

"Il cosiddetto 'boicottaggio diplomatico' da parte degli Usa è una farsa politica" e un riflesso "di mentalità da Guerra Fredda". Così, in una nota, il portavoce della missione cinese all'Onu, in quella che è la prima reazione ufficiale di Pechino: "Olimpiadi e Paralimpiadi sono il raduno per atleti e appassionati di sport invernali di tutto il mondo. Sono loro il successo dei Giochi, non la presenza di un pugno di funzionari di governo dei Paesi".