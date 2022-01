Patagonia, alpinista italiano disperso: interrotte le ricerche

Un alpinista italiano di 41 anni, Corrado Pesce, è bloccato dall'altro ieri sul Cerro Torre, in Patagonia, dopo essere stato travolto da una valanga. Sono ridotte al lumicino le speranze per l'uomo, originario di Novara, da anni residente a Chamonix. Il maltempo ha costretto i soccorsi a interrompere le ricerche nelle Ande argentine e non è stato ancora possibile trovare l'italiano ferito da una scarica di sassi.

I compagni di cordata sono in salvo - Corrado non era da solo al momento dell'incidente, con lui l'argentino Tomás Aguiló e altri alpinisti professionisti che sono riusciti a scendere. Secondo le loro testimonianze, Corrado avrebbe trovato riparo in piccolo rifugio sulla parete della montagna chiamato 'box degli Inglesi'. Ma non è ancora stato trovato. "La situazione è difficile. Le cattive condizioni meteo, il forte vento e la scarsa visibilità, stanno condizionando i soccorsi", spiegano le guide alpine di Chamonix in costante contatto con l'Argentina.

La disperazione dei familiari - "Non riesco a crederci. Hai portato via una parte di tutti noi. Tua Figlia, i tuoi nipoti: per loro eri e sei lo Spiderman sul ghiaccio. Sarà dura mandare giù tutto questo buoi che hai creato", scrive su Facebook la sorella Lidia. "Korra" è ormai bloccato da oltre 40 ore, ferito e senza equipaggiamento, ed è seriamente improbabile che sia sopravvissuto all'incidente.